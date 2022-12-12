Okul arazisinde yetiştirilen pamuktan 400 bin lira gelir

12 Aralık 2022 Pazartesi, 07:00

Kentte tarım ve tarla bitkileri alanında eğitim veren Saadet Yusuf Mıstıkoğlu Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri, okula ait 45 dönümlük tarım arazisinde 22 ton yerli pamuk yetiştirdi. Hasat sonrası yaptıkları satışla 400 bin TL gelir elde eden öğrenciler, bu parayla tarlanın imar düzenlemesini ve gübrelemesini yaparak, 35 dönüm buğday ve 10 dönüm arpa ekti. Okul Müdürü Barış Körü, Amik Ovası’nda 3 yıl önce açılan ve tarım alanında eğitim verilen lisede öğrencilere, toprağın gübrelenmesinden satışına kadar her şeyi uygulamalı olarak öğrettiklerini söyledi.



Türkiye’nin en verimli topraklarında öğrencilerle tarım yaptıklarını ve iyi sonuç aldıklarını belirten Barış Körü, "60 dönüm üzerine kurulan okulumuzun 45 dönümünü öğrencilerimizle tarla olarak kullanıyoruz. Yüzde 100 yerli üretim. Bu pamukların satışından elde ettiğimiz 400 bin TL okulumuzun döner sermayesine konuldu. Öğrencilerimizin çalışıp, ürettiği, pamukla kazandığı bu para, yine öğrencilerimizin eğitimi için kullanılıyor’’ diye konuştu.



ÇEŞİT ÇEŞİT ÜRÜN YETİŞİYOR



Mevsimine göre tarlada yetiştirdikleri ürünlerin çeşitlilik gösterdiğini anlatan Körü, şunları söyledi:



"Tarlamızda sadece pamuk yetiştirmiyoruz. Biber, patlıcan, salatalık, acur, maydanoz, bamya, yeşil fasulye de yetiştiriyoruz. Bunların yanı sıra avokado, ejder meyvesi, yaban mersini ve enginar gibi çevrede ekimi çok yapılmayan türleri de deniyoruz. Böylelikle hem öğrencilerimiz uygulamalarda çeşit görmüş oluyor hem de ürünleri bölgede tanıtarak ekonomiye destek olmak istiyoruz."



Bu yıl okulun ilk mezunlarını vereceğini dile getiren Körü, "Yaptığımız çalışmalarla esas hedefimiz, öğrencilerimizin tam donanımlı olarak mezun olmasını sağlamak’’ dedi.



Pamuk hasadının ardından ektikleri buğdayların haziran ayında hasadını yapacaklarını anlatan Körü, ürünleri ekmek üreten meslek liselerine göndereceklerini söyledi.