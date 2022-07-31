Osman Kavala: 'AİHM kararını milletvekillerine göndereceğim'

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Gezi Davası'nda aldığı cezalar nedeniyle Silivri Cezaevi’nde kalan iş insanı Osman Kavala, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer aracılığıyla gönderdiği mesajında, “AİHM’in, tutukluluğumun hak ihlali olduğu yönündeki kararına uymayan Türkiye hakkında son olarak verdiği kararı çevirtip TBMM’deki tüm milletvekillerine göndereceğim” dedi.

ANKA
31 Temmuz 2022 Pazar, 15:41

Gezi Davası kapsamında yargılanan ve hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen iş insanı Osman Kavala 1734 gündür cezaevinde tutulurken, aynı davada 18’er yıl hapis cezasına çarptırılan Tayfun Kahraman, Hakan Altınay ve Can Atalay 3 Ağustos 2022’de cezaevinde 100’üncü gününü dolduracak.

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