ÖSYM Başkanı açıkladı: KPSS iptal edildi
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 31 Temmuz'da yapılan KPSS oturumlarının iptal edildiğini açıkladı.
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, KPSS'de soruların çalınması iddialarına ilişkin "Hiç arzu etmediğimiz şekilde iptal ve ertelemelere sebebiyet veren bu talihsiz süreçten dolayı tüm adaylardan özür diliyoruz" dedi.
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