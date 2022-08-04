ÖSYM Başkanı açıkladı: KPSS iptal edildi

04 Ağustos 2022 Perşembe, 13:32

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, KPSS'de soruların çalınması iddialarına ilişkin "Hiç arzu etmediğimiz şekilde iptal ve ertelemelere sebebiyet veren bu talihsiz süreçten dolayı tüm adaylardan özür diliyoruz" dedi.

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