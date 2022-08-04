Son Dakika... ÖSYM Başkanı açıkladı: KPSS iptal edildi

04 Ağustos 2022 Perşembe, 12:55

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, KPSS'de soruların çalınması iddialarına ilişkin "Hiç arzu etmediğimiz şekilde iptal ve ertelemelere sebebiyet veren bu talihsiz süreçten dolayı tüm adaylardan özür diliyoruz" dedi.

Ersoy, "Ortaya çıkan eksiklik ve aksaklıkları açık yüreklilikle kamuoyuyla paylaşıp, tedbirleri alarak ÖSYM'nin milletin kalbindeki yerini güçlendirmekte kararlıyız" ifadelerini kullanırken "Yeni KPSS takvimi 17 Eylül'de başlayacaktır. Sınavı iptal edilen KPSS adaylarından, gireceği yeni sınav için herhangi bir ilave ücret talep edilmeyecektir" ifadelerini kullandı.

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