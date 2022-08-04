ÖSYM'nin yeni başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy kimdir?

04 Ağustos 2022 Perşembe, 09:49

Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 1974 yılında İstanbul'da doğdu. Aslen Ispartalıdır.Ersoy, ODTÜ Matematik Bölümünden 1996 yılında mezun oldu. Doktora ve yüksek lisans eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik Bölümünde tamamlayan Ersoy, 2012'de doçent, 2017'de profesör unvanını aldı.

Matematik, değişmeli halkalar ve cebirler, grup teorisi ve genellemeler, temel bilimler konularında araştırmalar yapan Ersoy'un ulusal ve uluslararası dergilerde yayımlanan çok sayıda makalesi bulunuyor.

Ersoy, 2017'den bu yana Italian Journal of Pure and Applied Mathematics adlı bilimsel dergide değerlendirme kurul üyesi olarak görev yapıyor.

2017-2020 arasında Yıldız Teknik Üniversitesi Genel Sekreteri ve Rektör Danışmanı olarak görev yapan Ersoy, 2020'den bu yana aynı üniversitenin Matematik Bölüm Başkanlığı görevini yürütüyordu.

PROF. DR. BAYRAM ALİ ERSOY EVLİ Mİ?



Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy evli ve 2 çocuk babasıdır.



İSMAİLAĞA CEMAATİ AYRINTISI



Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy'un 2020 yılında İsmailağa cemaatine bağlı İlkseç Vakfı’nın etkinliğine konuşmacı olarak katıldığı ortaya çıktı. Ersoy aynı zamanda Milli Görüşçü olarak bilinen Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi'nin Başkanlığı'nı yürütüyor.



