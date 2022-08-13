Otobüste yumruk yumruğa kavga kamerada

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Kahramanmaraş'ta, halk otobüsünde 2 kişi arasında yumruk yumruğa kavga çıktı. Polis ve zabıtaların ayırdığı kavga, otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA
13 Ağustos 2022 Cumartesi, 12:24

Salı günü Binevler Mahallesi'nde meydana gelen olayda halk otobüsünde ismi öğrenilemeyen yolcu, kucağında küçük kızıyla otururken, yanındaki kadın da kalkıp, ön koltuğa geçti.

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