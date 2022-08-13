Otobüste yumruk yumruğa kavga kamerada
Kahramanmaraş'ta, halk otobüsünde 2 kişi arasında yumruk yumruğa kavga çıktı. Polis ve zabıtaların ayırdığı kavga, otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.
Salı günü Binevler Mahallesi'nde meydana gelen olayda halk otobüsünde ismi öğrenilemeyen yolcu, kucağında küçük kızıyla otururken, yanındaki kadın da kalkıp, ön koltuğa geçti.
Kadının kalkmasının ardından koltuğa, kimliği belirsiz kişi oturdu. Bir süre sonra yan yana koltuklarda oturan kişiler arasında tartışma çıktı. Kucağındaki kızı indiren kişi, yanına oturan gence vurmaya başladı. İkili arasındaki kavgayı otobüsteki diğer kişiler engelleyemeyince şoför, aracı durdurup durumu polis ve zabıtaya bildirdi.
Güvenlik kameralarınca da kaydedilen yumruk yumruğa kavga, otobüse giren zabıta ve polisler tarafından sonlandırılırken, taraflar birbirlerinden şikayetçi olmadı.
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