Özel anaokulunda şişme havuza düştü, boğulma tehlikesi geçirdi

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Düzce'de özel bir anaokulunun su dolu şişme havuzuna düşüp, boğulma tehlikesi geçiren Timurhan D. (3) görevlilerce kurtarılıp, hastaneye kaldırıldı.

DHA
02 Ağustos 2022 Salı, 15:42

Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki özel bir anaokulunda, 2 Ağustos Salı günü öğle saatlerinde yaz dönemine başlayan Timurhan D. burada su dolu şişme havuza düştü. Boğulma tehlikesi geçiren küçük Timurhan, görevlilerce havuzdan çıkarıldı.

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