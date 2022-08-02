Özel anaokulunda şişme havuza düştü, boğulma tehlikesi geçirdi
Düzce'de özel bir anaokulunun su dolu şişme havuzuna düşüp, boğulma tehlikesi geçiren Timurhan D. (3) görevlilerce kurtarılıp, hastaneye kaldırıldı.
Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki özel bir anaokulunda, 2 Ağustos Salı günü öğle saatlerinde yaz dönemine başlayan Timurhan D. burada su dolu şişme havuza düştü. Boğulma tehlikesi geçiren küçük Timurhan, görevlilerce havuzdan çıkarıldı.
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