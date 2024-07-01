Özgür Özel, en yaşlı CHP üyesi Şaban Özkanlı’yı evinde ziyaret etti

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Özel, en yaşlı CHP üyesini evinde ziyaret etti

ANKA
01 Temmuz 2024 Pazartesi, 16:19





CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kocaeli’nin en yaşlı CHP üyesi, 95 yaşındaki Şaban Özkanlı’yı evinde ziyaret etti.

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