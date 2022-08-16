Pendik’te pazarda 'yan bakma' kavgası: Metrelerce kovaladı

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İstanbul Pendik’te bir pazarda yan bakma meselesi yüzünden iki grup arasında kavga çıktı. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga bir yurttaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

İHA
16 Ağustos 2022 Salı, 15:30

Pendik’te bulunan cumartesi pazarında geçen hafta iddiaya göre, iki grup arasında yan bakma nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Taraflar tekme ve yumruklarla birbirine girdi.

Pazar Pendik kavga

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