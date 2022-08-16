Pendik’te pazarda 'yan bakma' kavgası: Metrelerce kovaladı

16 Ağustos 2022 Salı, 15:30

Pendik’te bulunan cumartesi pazarında geçen hafta iddiaya göre, iki grup arasında yan bakma nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Taraflar tekme ve yumruklarla birbirine girdi.