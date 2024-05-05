Pes dedirten çağrı! 'Çok ölü var' diyerek mezarlığa ambulans istedi

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Pes dedirten çağrı! 'Çok ölü var' diyerek mezarlığa ambulans istedi

IHA
05 Mayıs 2024 Pazar, 16:50

 

 

 

Edirne 112 Acil Çağrı Merkezine gelen çağrıların yüzde 58’i gereksiz aramalardan oluşurken, arayanların talepleri ise "pes" dedirtti.

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