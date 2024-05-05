Pes dedirten çağrı! 'Çok ölü var' diyerek mezarlığa ambulans istedi
Pes dedirten çağrı! 'Çok ölü var' diyerek mezarlığa ambulans istedi
Edirne 112 Acil Çağrı Merkezine gelen çağrıların yüzde 58’i gereksiz aramalardan oluşurken, arayanların talepleri ise "pes" dedirtti.
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