Pitbull saldırısına uğrayan Asiye'ye annesinden psikolojik şiddet!

04 Ağustos 2022 Perşembe, 10:27

Gaziantep’te babasının görev yaptığı sitenin bahçesinde pitbull cinsi köpeklerin saldırısıyla ağır yaralanarak ülke gündemine gelen A.A'nın olaydan önce evinde çekildiği görüntülerinde uğradığı muamele büyük tepki çekti. A.A, görüntülerde annesi tarafından farklı zamanlarda tasmalanarak, elleri kolları bağlanarak ve küfüre maruz bırakılarak psikolojik şiddet görmüş.

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