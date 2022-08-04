Pitbull saldırısına uğrayan Asiye'ye annesinden psikolojik şiddet!
Gaziantep’te babasının görev yaptığı sitenin bahçesinde pitbull cinsi köpeklerin saldırısıyla ağır yaralanarak gündeme oturan A. A'nın olaydan önce evinde çekildiği görüntülerinde uğradığı muamele büyük tepki çekti.
Gaziantep’te babasının görev yaptığı sitenin bahçesinde pitbull cinsi köpeklerin saldırısıyla ağır yaralanarak ülke gündemine gelen A.A'nın olaydan önce evinde çekildiği görüntülerinde uğradığı muamele büyük tepki çekti. A.A, görüntülerde annesi tarafından farklı zamanlarda tasmalanarak, elleri kolları bağlanarak ve küfüre maruz bırakılarak psikolojik şiddet görmüş.
Video Haberler
- Soylu'dan KPSS açıklaması
- 'Yeni planı için destek elde edemedi'
- İstanbul'da feci kaza: Bir çocuk öldü, 4 yaralı
- Hesabını kapattı ama tweetler ortaya çıktı
- '7 ve üzeri şiddetinde deprem olabilir'
- Volkan hareketlendi: Magma yeryüzüne çıktı
- Boğulma rakamları korkutuyor: Uzmanlar uyarıyor
- AKP'li kadın ekonomiye isyan etti
- Van Gölü'ndeki yosunlaşma tehlikesi
- Asiye annesinden psikolojik şiddet görmüş!
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Bunu cumhurbaşkanına söyleyemeyiz'
- O isim istifasını verip; ülkeyi terk etti
- Eski ÖSYM Başkanı Aygün ilk kez konuştu
- KPSS ile ilgili büyük iddia!
- 'Tarihi rekor geliyor' diyerek uyardı
- 'Cumhurbaşkanı adayıyım!'
- 'Kendi sahamızda da güzel bir sonuçla tur atlarız'
- Bayrampaşa Hali'ndeki işçiler ayağa kalktı
- Yayıneviyle ilgili çarpıcı iddialar
- 'Yeni planı için destek elde edemedi'