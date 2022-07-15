Sarıyer plajında korku dolu anlar: Kalp masajı yapılırken şoka girdi
Sarıyer Kilyos plajında denize giren 5 yaşındaki çocuk, boğulma tehlikesi geçirince ortalık karıştı. Denizden çıkarılan çocuğuna kalp masajı yapıldığını gören annesi sinir krizi geçirdi.
Olay, dün saat 13.00 sıralarında Sarıyer Kilyos plajında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre denize giren 5 yaşındaki çocuk bir süre sonra boğulma tehlikesi geçirdi. Çocuğun su yuttuğunu gören vatandaşların bağırması üzerine gelen can kurtaran çocuğu denizden çıkarttı. Kuma yatırılan çocuğa can kurtaran ve orada bulunan bir doktor kalp masajı yaptı. Çocuğun yerde hareketsiz yattığını gören annesi ise koşarak sahile geldi. Çığlık atarak sinir krizi geçiren kadını bir başka kadın şoktan çıkması için defalarca tokatladı.
ŞOKA GİRDİ
Bir türlü kendine gelmeyen kadın ardından dizlerinin üstüne çöktü. Kalp masajı yapılan çocuk hayata döndürülürken ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri sevk edildi. Çocuk ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yaşanan korku dolu o anlar ise kameralara yansıdı. Jandarma ekipleri de olayla ilgili inceleme başlattı.
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