Rafting rehberi 17 yaşındaki Emre, akıntıya kapılan köpeği kurtardı
Bursa'nın Orhaneli ilçesinde derede akıntıya kapılan köpek, burada eğitim alan rafting rehberi Emre Efe Duman'ın (17) müdahalesi ile kurtarıldı.
Türkiye Rafting Federasyonu ile Orhaneli Belediyesi'nce projelendirilen Kocasu Deresi parkurunda eğitim veren rafting hocası, akıntıya kapılan bir köpeğin sürüklendiğini fark etti. Hocasının uyarısı ile bottan atlayan rafting rehberi Emre Efe Duman, kısa sürede köpeği dereden çıkarıp, kurtardı. O anlar, saniye saniye cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Olay sırasında Bot Ters Çevirme Eğitimi'nde olduklarını belirten Emre Efe Duman "O sırada akıntıya kapılmış bir köpek vardı. Hocam görünce, direkt köpeği kurtarmamı söyledi. Ben de yüzüp, köpeği kurtardım. Önce karaya çıkarttık, sakinleşti, sonra bota aldık. Finişe kadar bizimle geldi. Orası zaten çok akıntılı bir bölge, kapılmıştı; biz de kurtardık. Yüzme alanımız çok akıntılı bir yer, derinliği 8 metre. Orada suya kapılsaydı; muhtemelen kurtaramazdık" dedi.
Orhaneli Rafting Tesisi'nde bakılan köpek ise kendisini kurtaran Duman'ın yanından hiç ayrılmıyor.
Video Haberler
- Rafting rehberi 17 yaşındaki Emre, akıntıya kapılan köpe
- Bursa’da tehlikeli yolculuk
- Ölen eşi ve 3 çocuğunun mezarlarını müzeye çevirdi
- Bursa'da hareketli dakikalar
- İstanbul'da korkunç kaza
- Müren balığını elleriyle besledi
- Esnaf isyan etti!
- Yaralı bulunan leylekler tedavi altına alındı
- Araçlar yolda kaldı
- İşte böyle yardım ettiler
En Çok Okunan Haberler
-
- İsmail Küçükkaya'nın yeni adresi belli oldu
- Peker’in mülkü ‘Milli Parklar ve Bahçeler’e devredildi
- İmamlar seçim için sahada
- Erdoğan'ın mitingi ertelendi
- Kavuncu'dan Cumhuriyet'e Yavaş açıklaması
- 'Yüzde 100’lük fiyat artışı olabilir'
- '3 milyon Suriyeliye vatandaşlık' iddiası
- Erdoğan’ın masasındaki 5 sayfalık mektup
- 'Cübbeli Ahmet'ten Bakan Soylu'ya
- İmamoğlu: 'Teşekkürü yürekten isterim ama...'