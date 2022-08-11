Restore edilen Yerebatan Sarnıcı’na turist akını
Yerebatan Sarnıcı açıldığı günden itibaren günde binlerce yerli ve yabancı turistin akınına uğruyor. Yapılan ışık şovları, sütunlar ve sonradan eklenen heykeller turistlerin ilgisini çekti. Sarnıç içerisinde yaşanan yoğunluk ise dikkat çekiyor.
İstanbul’da Tarihi Yarımada’da yer alan Yerebatan Sarnıcı, 2017 yılında girdiği restorasyon çalışmaları sonrası yeniden ziyarete açıldı. Sarnıcı açıldığı günden bugüne binlerce kişi ziyaret etti.
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