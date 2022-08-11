Restore edilen Yerebatan Sarnıcı’na turist akını

11 Ağustos 2022 Perşembe, 10:25

İstanbul’da Tarihi Yarımada’da yer alan Yerebatan Sarnıcı, 2017 yılında girdiği restorasyon çalışmaları sonrası yeniden ziyarete açıldı. Sarnıcı açıldığı günden bugüne binlerce kişi ziyaret etti.

Yerli ve yabancı turistlerin akınına uğrayan sarnıcın içerisinde yaşanan yoğunluk dikkat çekiyor.

1500 yılda en kapsamlı restorasyonu geçiren sarnıçta birçok yenilik göze çarparken, yapıda bulunan beton yol kaldırılarak yerine modern malzemelerle metal bir zemin yerleştirildi. Delikli metal zemin üzerinde yürüyen ziyaretçiler suyun görülebildiği platformda yürüyebiliyor.

“TÜM YAPILAN RESTORASYONLARIN BÖYLE OLMASI GEREKİYOR”

Yerebatan sarnıcını gezmek için İzmit’ten geldiğini ifade eden ziyaretçi Merve Acar, “Sarnıç çok güzel olmuş. Tüm yapılan restorasyonların böyle olması gerekiyor. Daha önce gelmiştim ama bu halini görmek çok daha güzel. Burada denizanası eserleri var. Bu eserler beni oldukça etkiledi. Yapılan eserler sarnıca ayrı bir hava katmış” ifadelerini kullandı.

“BENİ EN ÇOK SÜTUNLAR VE EL ESERİ ETKİLEDİ”

Yerebatan sarnıcına restorasyon sonrası merak edip geldiğini belirten ziyaretçi Kübra Onur, “İçerisinin havası çok farklı. Beni en çok sütunların ağaçlara benzetilmesi ve ‘el’ eserinin zaman merhumuna benzetilmesi etkiledi. Daha önceki halini görmedim ama sosyal medyada birkaç fotoğrafına denk gelmiştim” şeklinde konuştu.

Kanada’dan geldiğini ifade eden ziyaretçi turist, “İstanbul’a tatil için geldim. Gelmişken Yerebatan Sarnıcı’nı gezmek istedim. Sarnıç oldukça etkileyiciydi. Işık gösterisini ve ışıklar sönünce herkesin tedirgin olmasını beğendim” diye konuştu.

Yerebatan sarnıcının içerisinde gerçekleşen ışık şovundan etkilendiğini belirten bir diğer ziyaretçi Arın Madenli, “Yeni eklenen sanat eserleri ve sesler ile birlikte ışık gösterisini çok beğendim” dedi.