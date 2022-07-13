Rus heyeti, tahıl koridoru için İstanbul'da

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Rusya, Ukrayna, Türkiye ve BM temsilcileri bugün İstanbul'da tahıl koridoru için görüşme yapacak. Gelen son dakika haberlerine göre, Rus heyet kritik zirve için İstanbul'a vardı.

DHA
13 Temmuz 2022 Çarşamba, 11:57

İstanbul'da düzenlenecek 4'lü tahıl zirvesine katılacak Rus heyeti İstanbul Havalimanı'na indi. Heyettekiler, havalimanından ayrıldı.

Türkiye ve Rusya'dan heyetlerin öncülüğünde gerçekleştirilecek toplantıya Birleşmiş Milletler (BM) ve Ukrayna'dan da temsilciler katılacak.

Rusya Devlet Başkanı Putin'in emri ile 24 Şubat'ta başlayan savaşın ardından milyonlarca ton tahıl ihraç edilmek üzere Ukrayna limanlarında bekliyor. 

Bugün gerçekleşecek olan görüşmelerde Ukrayna tahılının sevkiyatında yaşanan aksaklıklar ele alınacak.

Rusya Ukrayna BM tahıl krizi

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