Şanlıurfa’da taşlı sopalı kavga: 2 yaralı
Şanlıurfa’da, iki grup arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 2 kişi yaralandı. Kavga güvenlik kamerasına yansırken, 4 kişi gözaltına alındı.
Sigorta Mahallesi'nde, 25 Temmuz Pazartesi sabah saatlerinde iki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede taşlı sopalı kavgaya dönüştü. Çevredekilerin araya girmesiyle taraflar ayrılırken, ihbar üzerin olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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