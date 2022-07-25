Şanlıurfa’da taşlı sopalı kavga: 2 yaralı

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Şanlıurfa’da, iki grup arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 2 kişi yaralandı. Kavga güvenlik kamerasına yansırken, 4 kişi gözaltına alındı.

İHA
25 Temmuz 2022 Pazartesi, 15:08

Sigorta Mahallesi'nde, 25 Temmuz Pazartesi sabah saatlerinde iki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede taşlı sopalı kavgaya dönüştü. Çevredekilerin araya girmesiyle taraflar ayrılırken, ihbar üzerin olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Şanlıurfa kavga sopa

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