Seçmen renkli kostümleriyle sandığa gitti; İşte o anlar...
Seçmen renkli kostümleriyle sandığa gitti; İşte o anlar...
Kılıktan kılığa giren, yaptığı canlandırmalarla insanların dikkatini çekmeyi başaran Bursalı tiyatrocu Bahtiyar Keskin, bu seçim ise ‘Karagöz’ kostümüyle saf ve akıllı olmanın önemine dikkat çekmeye çalıştığını söyledi. Ancak, saflığa dikkat çekmek için giydiği 'Karagöz' kostümünün cebine kimliğini koymayınca uzun süre kimliğinin gelmesini bekledi. Kimliğine kavuştuktan sonra ise kostümle içeri alınmak istenmeyen Keskin, sonunda oyunu kullandı.
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