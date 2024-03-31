Seçmen renkli kostümleriyle sandığa gitti; İşte o anlar...

31 Mart 2024 Pazar, 17:55













Kılıktan kılığa giren, yaptığı canlandırmalarla insanların dikkatini çekmeyi başaran Bursalı tiyatrocu Bahtiyar Keskin, bu seçim ise ‘Karagöz’ kostümüyle saf ve akıllı olmanın önemine dikkat çekmeye çalıştığını söyledi. Ancak, saflığa dikkat çekmek için giydiği 'Karagöz' kostümünün cebine kimliğini koymayınca uzun süre kimliğinin gelmesini bekledi. Kimliğine kavuştuktan sonra ise kostümle içeri alınmak istenmeyen Keskin, sonunda oyunu kullandı.