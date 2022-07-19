Selçuk Ural: Hakan uyarılarıma rağmen sahte rapor aldı

Abone Ol google-news

Sanatçı Selçuk Ural, oğlu Hakan Ural'ın askerlik için sahte rapor almasına ilişkin, "Hakan'ı askerlik için uyarmama rağmen sahte rapor aldı sonra da 4 ay hapis cezası çıktı. Hakan'a hapis cezası çıkınca Recep Tayyip Erdoğan'ın yanına gittim. Hakan'ın hapishanede başına bir iş gelmemesi için yanına almasını rica ettim" dedi.

DHA
19 Temmuz 2022 Salı, 12:05

Sanatçı Selçuk Ural, oğlu Hakan Ural’ın askerlik için sahte rapor aldığını ve bunun için hapis yattığı dönemde AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ‘Hapiste başına bir şey gelmesin’ diye ricada bulunduğunu söyledi.

Haberin devamı...

Selçuk Ural Hakan Ural askerlik Recep Tayyip Erdoğan

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler