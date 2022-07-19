Selçuk Ural: Hakan uyarılarıma rağmen sahte rapor aldı
Sanatçı Selçuk Ural, oğlu Hakan Ural'ın askerlik için sahte rapor almasına ilişkin, "Hakan'ı askerlik için uyarmama rağmen sahte rapor aldı sonra da 4 ay hapis cezası çıktı. Hakan'a hapis cezası çıkınca Recep Tayyip Erdoğan'ın yanına gittim. Hakan'ın hapishanede başına bir iş gelmemesi için yanına almasını rica ettim" dedi.
Sanatçı Selçuk Ural, oğlu Hakan Ural’ın askerlik için sahte rapor aldığını ve bunun için hapis yattığı dönemde AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ‘Hapiste başına bir şey gelmesin’ diye ricada bulunduğunu söyledi.
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