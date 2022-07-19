Selçuk Ural: Hakan uyarılarıma rağmen sahte rapor aldı

19 Temmuz 2022 Salı, 12:05

Sanatçı Selçuk Ural, oğlu Hakan Ural’ın askerlik için sahte rapor aldığını ve bunun için hapis yattığı dönemde AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ‘Hapiste başına bir şey gelmesin’ diye ricada bulunduğunu söyledi.

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