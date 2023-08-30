Sendikacı, Siyasetçi Süleyman Çelebi'nin yaşam öyküsü...

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Sendikacı, Siyasetçi Süleyman Çelebi'nin yaşam öyküsü...

cumhuriyet.com.tr
30 Ağustos 2023 Çarşamba, 07:00

Şükran Soner'in sunduğu Cumhuriyet'ten Tanıklıklar programının konuğu Sendikacı ve Siyasetçi Süleyman Çelebi oldu.

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