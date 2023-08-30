Sendikacı, Siyasetçi Süleyman Çelebi'nin yaşam öyküsü...
Sendikacı, Siyasetçi Süleyman Çelebi'nin yaşam öyküsü...
Şükran Soner'in sunduğu Cumhuriyet'ten Tanıklıklar programının konuğu Sendikacı ve Siyasetçi Süleyman Çelebi oldu.
Video Haberler
- Sendikacı, Siyasetçi Süleyman Çelebi'nin yaşam öyküsü...
- İYİ Parti'nin İstanbul ve Ankara kararının anlamı...
- Kirada ‘arabuluculuk’ dönemini Av. Kiraz açıkladı
- Ziraat Odaları Birliği Başkanı Bayraktar'dan uyarı!
- Milyonlarca öğrenciyi etkiliyor!
- HPV aşısı için kritik uyarı! Yüzde 99 koruma...
- Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul için çarpıcı 'deprem' itira
- ‘Siyasi partiler kapıyı açık tutmalı’
- ‘Ciddi bir tazminat sorunu var’
- Cemal Enginyurt'tan Cübbeli Ahmet’e olay yanıt...
En Çok Okunan Haberler
-
- Bankalardan mevduat faizi kararı
- Kayıp ekonomist Berzeg'ten haber var!
- İBB'nin 'kaçak yapı' yıkımına polis engeli
- Altın fiyatları yükselişte
- İl olma potansiyeli en yüksek 67 ilçe belli oldu
- Yolun sonu kupa!
- Karabulut ailesinin ilk avukatı konuştu
- Sabancı çiftini çocukları mı kurtardı?
- Askeri eğitim uçağı acil iniş yaptı
- Mehmet Aslantuğ'dan 'Arzum Onan' açıklaması