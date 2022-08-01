Servis aracıyla bankaya dalan sürücü: '16-17 saniye hayatımda yoktu'
İstanbul Kağıthane’de servis aracıyla seyir halindeyken öksürük krizi tutması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek bankaya giren sürücü konuştu. Bankamatikten para çeken bir kişinin de ölümden kıl payı kurtulduğu kazayla ilgili konuşan sürücü Vedat Öçal, “16-17 saniye hayatımda yoktu" dedi.
Kağıthane Ortabayır Mahallesi Talatpaşa Caddesi üzerinde saat 02.00 sıralarında meydana gelen olayda, cadde üzerinde seyir halinde olan 34 LAM 540 plakalı servis minibüsüyle seyir halinde olan sürücü Vedat Öçal (36), iddiaya göre öksürük krizine girmişti.
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