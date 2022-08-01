Servis aracıyla bankaya dalan sürücü: '16-17 saniye hayatımda yoktu'

01 Ağustos 2022 Pazartesi, 16:30

Kağıthane Ortabayır Mahallesi Talatpaşa Caddesi üzerinde saat 02.00 sıralarında meydana gelen olayda, cadde üzerinde seyir halinde olan 34 LAM 540 plakalı servis minibüsüyle seyir halinde olan sürücü Vedat Öçal (36), iddiaya göre öksürük krizine girmişti.

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