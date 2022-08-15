Şiddetli yağış nedeniyle otobüsün içini su bastı
Meteoroloji'nin uyarılarının ardından sağanak yağış ülkenin birçok noktasında etkisini göstermeye başladı. Yağış nedeniyle İETT otobüsünün içi su ile doldu.
Marmara Bölgesi'nde sabah saatlerinde başlayan sağanak yağışın etkisi İstanbul'da da etkisini gösterdi. Bir anda başlayan yağmura, vatandaşlar hazırlıksız yakalandı.
İlgili Haberler
- Şiddetli yağış nedeniyle otobüsün içini su bastı
Video Haberler
- Asker uğurlama konvoyuna 'ambulans' da dahil oldu
- 'Biz bu ekonomiden hiç memnun değiliz'
- Otel odasında üretilen sahte içkilere el konuldu
- 'Araçlarınızla dışarı çıkmayın'
- Deprem izleri, deniz altında ilk günkü gibi duruyor
- Olası İstanbul depremine karşı tatbikat yapıldı
- Yağmur öncesi 'karabulutlar' böyle görüntülendi
- Beykoz'da istinat duvarı çöktü: 1 kişi göçük altında
- Eminönü Mısır Çarşısı'nda su baskını
- İETT otobüsünün içini su bastı
En Çok Okunan Haberler
-
- En başarılı belediye başkanı belli oldu
- Erdoğan ayrıntısı dikkat çekti
- Promosyonlarda engel
- 'Anketlerde seçilemeyeceğini görürse...'
- 'Takı' kavgasında ikinci perde
- 'Duyduğum en çılgın adaylık senaryosu...'
- Arınç'tan dikkat çeken mesaj
- Metro İstanbul'dan 'sefer iptali' açıklaması
- 'Yasal seçim takvimine bakıldığında...'
- Fazıl Say’ın ‘hayal kırıklığı’