Şiddetli yağış nedeniyle otobüsün içini su bastı

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Meteoroloji'nin uyarılarının ardından sağanak yağış ülkenin birçok noktasında etkisini göstermeye başladı. Yağış nedeniyle İETT otobüsünün içi su ile doldu.

cumhuriyet.com.tr
15 Ağustos 2022 Pazartesi, 12:39

Marmara Bölgesi'nde sabah saatlerinde başlayan sağanak yağışın etkisi İstanbul'da da etkisini gösterdi. Bir anda başlayan yağmura, vatandaşlar hazırlıksız yakalandı.

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