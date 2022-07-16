Silahla şakalaşırken kuzenini vurdu

16 Temmuz 2022 Cumartesi, 13:09

Karamanın Kirişçi Mahallesi İbrahim Baran Caddesi üzerinde bulunan bir işyerinde dün akşam saatlerinde kuzenler Melih U. (17) ile Muhammet U. (17), pompalı tüfek ile şakalaşmaya başladı.

Haberin devamı

