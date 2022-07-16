Silahla şakalaşırken kuzenini vurdu
Karaman’da bir kişi, şakalaşırken tüfeğin kazara ateş alması sonucu amcasının oğlunu vurdu. Hastaneye kaldırılan yaralı tedavi altına alınırken, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Karamanın Kirişçi Mahallesi İbrahim Baran Caddesi üzerinde bulunan bir işyerinde dün akşam saatlerinde kuzenler Melih U. (17) ile Muhammet U. (17), pompalı tüfek ile şakalaşmaya başladı.
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