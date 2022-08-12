Sinagogdan el yazması 'Tevrat' hırsızlığına 2 tutuklama

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Gaziantep'te, sinagogdan 1 gün arayla değeri 600 bin TL olan 2 el yazması Tevrat çalan 2 şüpheli, polis operasyonuyla yakalanarak tutuklandı.

DHA
12 Ağustos 2022 Cuma, 11:58

Karagöz Mahallesi'ndeki sinagogdan, 1 gün arayla 2 el yazması Tevrat çalındı. İhbarla harekete geçen polis ekipleri, kamera görüntülerini inceledi. Görüntülerde, sinagoga gelen 2 şüphelinin, tırmanarak içeri girdiği daha sonra duvardan atlayıp, kaçtığı görüldü.

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