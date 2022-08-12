Sinagogdan el yazması 'Tevrat' hırsızlığına 2 tutuklama
Gaziantep'te, sinagogdan 1 gün arayla değeri 600 bin TL olan 2 el yazması Tevrat çalan 2 şüpheli, polis operasyonuyla yakalanarak tutuklandı.
Karagöz Mahallesi'ndeki sinagogdan, 1 gün arayla 2 el yazması Tevrat çalındı. İhbarla harekete geçen polis ekipleri, kamera görüntülerini inceledi. Görüntülerde, sinagoga gelen 2 şüphelinin, tırmanarak içeri girdiği daha sonra duvardan atlayıp, kaçtığı görüldü.
DEĞERİ 600 BİN TL...
Ekipler, şüphelilerin O.S. ve D.A. olduğunu belirledi. Adreslerine operasyon düzenlenen 2 şüpheli, gözaltına alındı.
Değerinin 600 bin TL olduğu belirlenen 2 Tevrat da ele geçirilip, sinagoga iade edildi.
Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen O.S. ve D.A., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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