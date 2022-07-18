Sinop'ta başlayan kavga Esenyurt'ta sürdü: 3 yaralı
Esenyurt'ta aralarında husumet bulunduğu ileri sürülen iki aile arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı. Kavganın ardından sokağa özel harekat polisi ve çevik kuvvet ekibi sevk edildi.
Bayram tatilinde Sinop'a giden iki aile arasında dün akşam saatlerinde Esenyurt'a henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma yaşandı.
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