Sinop'ta başlayan kavga Esenyurt'ta sürdü: 3 yaralı

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Esenyurt'ta aralarında husumet bulunduğu ileri sürülen iki aile arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı. Kavganın ardından sokağa özel harekat polisi ve çevik kuvvet ekibi sevk edildi.

DHA
18 Temmuz 2022 Pazartesi, 09:44

Bayram tatilinde Sinop'a giden iki aile arasında dün akşam saatlerinde Esenyurt'a henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma yaşandı.

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Sinop Esenyurt kavga

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