Sinop'ta başlayan kavga Esenyurt'ta sürdü: 3 yaralı

18 Temmuz 2022 Pazartesi, 04:16

Bayram tatilinde Sinop'a giden iki aile arasında dün akşam saatlerinde Esenyurt'a henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma yaşandı.

Tartışmanın büyümesi üzerine husumetli iki aile sokak ortasında taş, sopa ve bıçaklarla birbirine girdi. Kavgada 3 kişi yaralanırken, olayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise yaralılara müdahalede bulundu.

Yaralılar ambulanslarla hastaneye sevk edilirken, olayın büyümemesi için sokakta özel harekat ve çevik kuvvet polisi tarafından güvenlik önlemi alındı.

Yaralanan kişilerin hastanedeki tedavisi sürerken, ekipler kavgaya karışan kişileri yakalamak için çalışma başlattı.