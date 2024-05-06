Şişli'de "Hıdırellez" çoşkuyla kutlandı
Şişli'de "Hıdırellez" çoşkuyla kutlandı
Şişli Belediyesi’nce düzenlenen etkinlikler ve konserler eşliğinde Hıdırellez coşkuyla kutlandı. Hıdırellez Şenliği’ne katılan Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, herkesin bahara yakışan bir şekilde önümüzdeki dönem kardeşçe ve hoşgörü içinde güzel günler yaşaması dileğinde bulunarak, “Her günü bahar gibi kutlayacağımız bir Şişli için çalışacağım” dedi.
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