Sivas'ın 'diplomalı' terzisi 54 yıldır mesaide

09 Eylül 2022 Cuma, 13:10

Divriği ilçesinde yaşayan evli 2 çocuk babası Seyfi Karahan, 1968 yılında daha 12 yaşındayken Ankara'ya gitti. Ankara'da okulların açıldığı dönem ailesi tarafından Ersoy Aras isminde bir ustanın yanına terzihaneye verilen Karahan, burada terzilik mesleği öğrenmeye başladı.

Daha sonra ustasının tavsiyesi üzerine Karahan, 1972 yılında Ankara'da açılan İstanbul Terzilik Tekâmül Enstitüsü'ne başvurdu. Başvurusu kabul edilen Karahan, 3 yıl boyunca enstitüde terzilik kursu aldı.

Enstitüyü başarı ile bitiren Karahan, Terzilik Tekamül Enstitüsü Diplomasını alarak mesleğini ısmarlama terzilik olarak devam etmeye başladı. Bir süre sonra memleketi Sivas'a geri dönen Karahan, 54 yıldır insan vücuduna göre ölçü alarak takım elbise dikiyor. Karahan, 47 yıl önce altığı terzilik diplomasını ise dükkanının duvarında sergiliyor.

'VÜCUDA GÖRE ELBİSE ÇIKARIYORUM'

Mesleğini severek yaptığını söyleyen Seyfi Karahan, "Hayatım boyunca bu meslekle uğraştım ve çocuklarımı bu meslekle okutup evlendirdim. Çok çalıştım. Terzilik Tekamül Enstitüsü kursuna gittim. Bu diploma sayesinde ikinci makinamı devletten aldım. Ankara'dan buraya gelince de hayat bu şekilde devam etti. Meslek çok kıymetli ama çırak yetişmiyor. İlkokul mezunuyum ama hayat üniversitesini bitirdim. Ismarlama terzisiyim. Kumaşlarımızdan ölçüyü alıp ona göre dikim yapıyoruz. Türkiye'de insanların vücutların çok farklı. Kimisi göbekli, kimisi kemikli ve ben bu diploma sayesinde vücuda göre elbise çıkarıyorum. Sanırım Divriği?nin en eskilerinden birisiyim. Burada benden yaşlı olan ustalarım vardı ve onlardan da çok şey öğrendim. Mekanları cennet olsun. Eğitim, kültür ve saygı öğrendik" dedi.