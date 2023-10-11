Sokağa sorduk: İmamoğlu İstanbul'u yeniden kazanabilir mi?
Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediyesi için yeniden aday olacağını açıklamıştı. Cumhuriyet sokağa sordu: İmamoğlu İstanbul'u yeniden kazanabilir mi?
Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediyesi için yeniden aday olacağını açıklamıştı.
Öte yandan İYİ Parti ve DEVA Partisi bütün illerde kendi adaylarını çıkaracaklarını söyledi. Cumhuriyet sokağa sordu: İmamoğlu İstanbul'u yeniden kazanabilir mi?
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