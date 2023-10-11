Sokağa sorduk: İmamoğlu İstanbul'u yeniden kazanabilir mi?

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Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediyesi için yeniden aday olacağını açıklamıştı. Cumhuriyet sokağa sordu: İmamoğlu İstanbul'u yeniden kazanabilir mi?

cumhuriyet.com.tr
11 Ekim 2023 Çarşamba, 17:05

Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediyesi için yeniden aday olacağını açıklamıştı. 

Öte yandan İYİ Parti ve DEVA Partisi bütün illerde kendi adaylarını çıkaracaklarını söyledi. Cumhuriyet sokağa sordu: İmamoğlu İstanbul'u yeniden kazanabilir mi?

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