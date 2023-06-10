Sokak ikiye bölündü! Kılıçdaroğlu istifa etmeli mi etmemeli mi?
Sokak ikiye bölündü! Kılıçdaroğlu istifa etmeli mi etmemeli mi?
Video Haberler
- Kılıçdaroğlu istifa etmeli mi etmemeli mi?
- Yozgatlı besici iktidara isyan etti!
- Ankara Valisi Şahin'den ilk açıklama!
- doğal gaz kazılarında tarihi yapılara rastlandı...
- Dolar kuru patladı! Turistler Edirne'ye akın etti!
- 'Hakları ihlal edecek sorunlar ortaya çıkabilir'
- 'Menzil Tarikatı'na sınırsız ihale kapısı açılmış'
- 'Oy vermeselerdi...'
- Miyase İlknur'dan İmamoğlu değerlendirmesi
- Hakkari'de, dağ keçileri sürü halinde görüntülendi
En Çok Okunan Haberler
-
- Suat Kılıç AKP'den istifa etti
- Müjdat Gezen Tiyatrosu kapanıyor...
- 'Erdoğan ve Mehmet Şimşek arasındaki ilk sorun'
- Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu
- AKP'den istifa eden Kılıç'ın yeni partisi belli oldu
- Goldman Sachs’tan yeni ekonomi yönetimi yorumu
- Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda yangın!
- HKP, okullara imam atanmasını yargıya taşıdı
- Erden Timur: 'Hatalıydım! Özür dilerim'
- Saray'dan 'asgari ücret' açıklaması