Son Dakika: Eyüpsultan'da zincirleme kaza: Çok sayıda yaralı var

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Eyüpsultan'da yağmurun da etkisi ile Hasdal Kemerburgaz yolunda zincirleme kaza meydana geldi. Kazada çok sayıda yaralının olduğu bildirildi.

DHA
08 Ağustos 2022 Pazartesi, 10:51

Eyüpsultan'da sabah saatlerinde yağışın da etkisi ile aralarında yolcu otobüsünde bulunduğu 6 araç zincirleme kazaya karıştı.

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