Sorunların çözümü için etkin, mücadeleci bir baroya ihtiyaç var

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Önce İlke Yeniden Yükseliş Hareketi Başkan adayı Hasan Kılıç, projelerini ve hedeflerini Cumhuriyet TV’ye anlattı: Sorunların çözümü için, etkin, mücadeleci bir baroya ihtiyaç var.

cumhuriyet.com.tr
21 Ekim 2022 Cuma, 18:44

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