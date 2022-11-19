Sultangazi’de Cağ Kebabı ve İspir Fasulyesi Festivali

19 Kasım 2022 Cumartesi, 18:06

Sultangazi Belediyesi ile Sultangazi Erzurumlular Kültür ve Dayanışma Derneği, Yöresel Ürünler Cağ Kebabı ve İspir Fasulyesi Festivali düzenledi. İlçedeki etkinlik alanında yapılan festivalde yüzlerce vatandaş cağ kebap, kuru fasulye gibi yöresel lezzetlere doydu. Renkli görüntülerin olduğu etkinlikte Erzurum'dan gelen tereyağı, peynir, pekmez gibi ürünler de satışa sunuldu.

Erzurum'un cağ kebabı, kuru fasulyesi, kadayıf dolması için birbirinden güzel lezzetleri Sultangazi'ye geldi. Yöresel Ürünler Cağ Kebabı ve İspir Fasulyesi Festivali'ne gelenlere lezzet ve eğlence şöleni sunuldu. Festivalde, cağ kebabı ve ispir fasulyesi yemek isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu. Tereyağı, pekmez, peynir, ekmek gibi yöresel ürünlere de ilgi yoğundu.

'ERZURUMLULAR KÜLTÜRLERİYLE SULTANGAZİ?YE RENK KATIYOR'

Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, 'Erzurumlular her dönem farklı farklı programlarla bir araya geliyor. İlçemizde festivalin üçüncüsü düzenleniyor. Biz de memleket günlerine önem veriyoruz. Erzurumlular kültürleriyle Sultangazi'ye renk katıyor. Bugün de Erzurum'u hem Sultangazililere tanıtmış olacaklar hem de burada yaşayan Erzurumlular memleketlerini yaşayacak. Sekizinci yöresel günümüzü yapıyoruz. Aralık sonuna doğru 4 programla da memleket günlerini bu yıl için nihayete erdireceğiz. Yöresel günlere ilginin bu kadar yoğun olması memleketlerine olan sevgilerini, bağlılıklarını gösteriyor. Herkesi buraya davet ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Organizasyonda emeği olanları tebrik ediyorum' dedi.

Yarın akşam sonra erecek olan festivalde vatandaşlara kuru fasulye de dağıtıldı.