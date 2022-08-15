Sümela Manastırı'nda 9'uncu ayin: Fener Rum Patriği Bartholomeos'tan, Erdoğan'a teşekkür
Trabzon'un Maçka ilçesinde, Sümela Manastırı'nda, Fener Rum Patriği Bartholomeos'un yönettiği 9'uncu ayin gerçekleştirildi. Ayinde konuşan Bartholomeos, "Bu anlamlı dayanışma kültürünü koruyalım, geliştirelim, birbirimizi daha iyi tanıyalım, insanları sevelim, farklı kültürleri sayalım" dedi.
Hristiyan aleminde 'Meryem Ana'nın göğe yükseliş günü' olarak kabul edilen ve kutsal sayılan yıl dönümünde Hristiyan Ortodokslar tarafından yapılan ayine katılacaklar, sabah saatlerinde minibüslerle tarihi Sümela Manastırı'na geldi.
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