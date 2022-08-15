Sümela Manastırı'nda 9'uncu ayin: Fener Rum Patriği Bartholomeos'tan, Erdoğan'a teşekkür

Abone Ol google-news

Trabzon'un Maçka ilçesinde, Sümela Manastırı'nda, Fener Rum Patriği Bartholomeos'un yönettiği 9'uncu ayin gerçekleştirildi. Ayinde konuşan Bartholomeos, "Bu anlamlı dayanışma kültürünü koruyalım, geliştirelim, birbirimizi daha iyi tanıyalım, insanları sevelim, farklı kültürleri sayalım" dedi.

DHA
15 Ağustos 2022 Pazartesi, 16:02

Hristiyan aleminde 'Meryem Ana'nın göğe yükseliş günü' olarak kabul edilen ve kutsal sayılan yıl dönümünde Hristiyan Ortodokslar tarafından yapılan ayine katılacaklar, sabah saatlerinde minibüslerle tarihi Sümela Manastırı'na geldi.

Fener Rum Patriği ayin sümela manastırı

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler