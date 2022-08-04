Tahıl gemisi Çanakkale Boğazı'na ulaştı

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Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan tahıl sevkiyat anlaşması kapsamında Lübnan'a 27 bin ton mısır taşıyan 'Razoni' adlı gemi, Çanakkale Boğazı'na giriş yaptı.

DHA
04 Ağustos 2022 Perşembe, 14:41

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde, Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM arasında imzalanan 'Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi' kapsamında, 1 Ağustos’ta Odessa Limanı'ndan Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta gitmek için yola çıkan Sierre Leone bayraklı, 27 bin ton mısır yüklü 'Razoni' isimli gemi, Çanakkale'ye ulaştı.

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