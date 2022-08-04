Tahıl gemisi Çanakkale Boğazı'na ulaştı
Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan tahıl sevkiyat anlaşması kapsamında Lübnan'a 27 bin ton mısır taşıyan 'Razoni' adlı gemi, Çanakkale Boğazı'na giriş yaptı.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde, Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM arasında imzalanan 'Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi' kapsamında, 1 Ağustos’ta Odessa Limanı'ndan Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta gitmek için yola çıkan Sierre Leone bayraklı, 27 bin ton mısır yüklü 'Razoni' isimli gemi, Çanakkale'ye ulaştı.
Video Haberler
- Çanakkale'de orman yangını
- Hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti
- Yakayı işte böyle ele verdiler
- Tahıl gemisi Çanakkale Boğazı'na ulaştı
- Karamollaoğlu ilk seçimde olacakları açıkladı
- 'Ben MEB'in kapısına boşuna dayanmadım'
- CHP’li Öztrak o tarihi hatırlattı: Ülkenin iflahını...
- Kılıçdaroğlu'ndan 'helalleşme' ziyareti
- Büfeye kurşun yağdırdılar: 1 ölü, 2 yaralı
- KPSS iptal edildi
En Çok Okunan Haberler
-
- Hesabını kapattı ama tweetler ortaya çıktı
- Eski ÖSYM Başkanı Aygün ilk kez konuştu
- Benzin doldururken çakmağını yaktı, alevler içinde kaldı
- 'Cumhurbaşkanı adayıyım!'
- 'Yeni planı için destek elde edemedi'
- KPSS iptal edildi
- Yayıneviyle ilgili çarpıcı iddialar
- KPSS soruşturmasında yeni gelişme
- 'Kendi sahamızda da güzel bir sonuçla tur atlarız'
- Trafikte ve karayollarında son durum