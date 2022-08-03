Ukrayna'dan gelen 'Razoni' tahıl gemisinde denetleme başladı

03 Ağustos 2022 Çarşamba, 16:40

Ukrayna’nın Odessa Limanı’ndan hareket eden 27 bin ton mısır yüklü Razoni adlı gemi, 2 Ağustos Salı akşam saatlerinde İstanbul’da Karadeniz açıklarına ulaşmış ve kendisine tahsis edilen alana demirlemişti.

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