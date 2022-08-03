Ukrayna'dan gelen 'Razoni' tahıl gemisinde denetleme başladı
Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler’den (BM) oluşan 20 kişilik ekip, inceleme yapmak üzere Razoni adlı tahıl gemisine ulaştı.
Ukrayna’nın Odessa Limanı’ndan hareket eden 27 bin ton mısır yüklü Razoni adlı gemi, 2 Ağustos Salı akşam saatlerinde İstanbul’da Karadeniz açıklarına ulaşmış ve kendisine tahsis edilen alana demirlemişti.
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