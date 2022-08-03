MSB duyurdu: Ukrayna'dan gelen 'Razoni' tahıl gemisinde denetleme sona erdi
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Müşterek Denetleme Timi, Razoni gemisindeki denetleme faaliyetini tamamladı. 27 bin ton mısır taşıyan gemi kısa süre içerisinde Lübnan’a gitmek üzere İstanbul Boğazı’ndan geçiş yapacak.
Tahıl sevkiyatı anlaşması çerçevesinde Odessa Limanı'ndan yola çıkarak 2 Ağustos Salı akşam saatlerinde Sarıyer açıklarına demir atan mısır yüklü "Razoni" yük gemisindeki denetimler tamamlandı.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; gemideki denetim sona erdi.
İSTANBUL BOĞAZI'NDAN GEÇECEK
MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Müşterek Denetleme Timi, Razoni gemisindeki denetleme faaliyetini tamamladı. 27 bin ton mısır taşıyan gemi kısa süre içerisinde Lübnan’a gitmek üzere İstanbul Boğazı’ndan geçiş yapacak."
Müşterek Denetleme Timi, RAZONİ gemisindeki denetleme faaliyetini tamamladı. 27 bin ton mısır taşıyan gemi kısa süre içerisinde Lübnan’a gitmek üzere İstanbul Boğazı’ndan geçiş yapacak. pic.twitter.com/tbDVnaeRIh— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 3, 2022
NE OLMUŞTU?
Tahıl sevkiyatı anlaşması çerçevesinde dün sabah saatlerinde Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan ayrılan Sierra Leon bayraklı 27 bin ton mısır taşıyan kuru yük gemisi Razoni, akşam saatlerinde Sarıyer açıklarına demir attı.
Sabah saatlerinde görüntülenen Razoni isimli gemi, BM, Rusya, Ukrayna ve Türkiye'den oluşan 20 kişilik heyetin denetim yapmasını bekliyordu.
Saat 10.00'da başlayan denetleme sona erdi. Geminin yoluna devam edeceği öğrenildi. Geminin denetim sonrası İstanbul ve Çanakkale boğazlarından geçerek Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki limana ulaşması hedefleniyor.
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