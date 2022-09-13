Taksici Sebahat'in önceliği direksiyonu kadın şoföre devretmek

13 Eylül 2022 Salı, 12:48

Burdur'da oturan Sebahat Sezer, eşi Cafer Sezer'in 2011 yılında karıştığı adli bir olay nedeniyle cezaevine girmesinden sonra taksi şoförlüğüne başladı. Kocasına ait takside Burdur Devlet Hastanesi yanındaki Sağlık Taksi Durağı'nda 12 erkek meslektaşıyla direksiyon sallayan Sebahat Sezer, kentin tek kadın taksi şoförü oldu.

Kocasının 14 ay sonra cezaevinden çıkmasına rağmen Sezer, mesleğini sürdürdü. Taksi şoförlüğü süresince trafik cezası yemeyen, kurallara uymaya özen gösteren Sezer, 2016 yılında Burdur Şoförler ve Otomobilciler Odası tarafından 'Yılın Şoförü' ödülüne layık görüldü.

11 yıldır taksi şoförlüğü yapan Sebahat Sezer, sağlık sorunları nedeniyle mesleği bırakma kararı aldı.

YILIN ŞOFÖRÜ SEÇİLDİ

Sağlık sorunları yaşadığını ve yorulduğunu belirten Sebahat Sezer, taksi şoförlüğünü bırakmayı düşündüğünü anlattı. Taksisini 500 bin liraya satışa çıkardığını dile getiren Sezer, "Tek şartım aracımı kadın şoförün alması. Ben yıllardır Burdur'da tek kadın şoför olarak çalıştım. Ben bıraktıktan sonra da bir kadının işi devam ettirmesini istiyorum" dedi.