Taksim'de otel çevresinde keşif yapmışlar; İşte 'casusların' ilk görüntüleri
Türkiye'deki İsrail vatandaşlarına suikast hazırlığında oldukları iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen İran uyruklu 3 şüpheli dün tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca Türkiye'deki İsrail vatandaşlarına yönelik eylem tehdidine ilişkin "Askeri veya siyasal casusluk" soruşturması devam ediyor.
Soruşturma kapsamında, 17 Haziran 2022'de emniyet müdürlüğünce düzenlenen operasyonlarda İran uyruklu Majid Nazire, Alireza Shaboeıdodkanı, Seyedmahmoud Hosseını, Hassan Hashemkhanı, Maryam Mohammadı yakalanmıştı.
29 Haziran'da adliyeye sevk edilen şüphelilerden Maryam Mohammadı yurt dışına çıkışı yasağı konularak serbest bırakılırken, diğer 4 şüphelinin tutuklanmasına karar verilmişti.
Soruşturmanın devamında, ikinci bir operasyon gerçekleştirildi.
Taksim'deki ünlü otel çevresinde keşif çalışması yürüten, suikastı gerçekleştirecek kişi ve eylem organize edecek kişilerin tespiti üzerine eylemi organize eden Keyvan Majdzadeh, suikastı gerçekleştirmeyi planlayan Jamal Ghadakchı ve keşif yapan Iman Shoajaeıfard 14 Temmuz'daki operasyonda yakalandı.
Operasyonda 3 adet 7,65 mm çapında tabanca, 2 tabancıya takılı siyah renkli lazer, 3 adet susturucu, çok sayıda 7.65 çapında fişek ele geçirildi.
İran uyruklu 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 21 Temmuz'da Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilerek tutuklandı.
Video Haberler
- İstanbul'da 'suikast hazırlığı' iddiası
- İşte 'casusların' ilk görüntüleri...
- Yol kesip havaya ateş açtılar
- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kaza: Alev alev yandı
- Marmaray'da panik: Birbirlerine girdiler
- Şişli'deki şüpheli ölümde yeni gelişme
- Altılı masa ve HDP açıklaması
- CHP Diyarbakır İl Başkanlığı’na atanan kayyuma protesto
- 'Öneriyoruz' dedi ve çağrı yaptı
- MSB'den 3 bölümlük Kıbrıs Barış Harekâtı belgeseli
En Çok Okunan Haberler
-
- Balıkesir'de 4.6'lık deprem
- Danıştay'dan ‘TSK’de türban’ kararı
- Cumhurbaşkanlığı adayı açıklaması
- Erdoğan'ın KYK videosu Türkiye'nin gündemine oturdu
- Erdoğan’ın tercümanından Kılıçdaroğlu’na suç duyurusu
- Reuters'ın anketinde 'seçim' ayrıntısı
- Yandaş Cem Küçük, Birce Akalay'ı hedef aldı!
- AYM'den 'Millet İttifakı' kararı
- 'Ne ar kaldı ne devlet namusu!'
- Diyanet değil ticaret işleri!