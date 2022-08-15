Tarım Kredi Kooperatifi'nden eli boş çıkan yurttaş: Acaba ona oynanan bir oyun mu bu, arkasındayız

15 Ağustos 2022 Pazartesi, 16:53

İstanbul'da bir Tarım Kredi Kooperatif marketinden eli boş çıkan ve asgari ücretle çalışan işçi olduğunu ifade eden yurttaş, indirim olmadığını belirterek, "Mağdur olduk. Cumhurbaşkanımıza güveniyorduk, hala da güveniyoruz arkasındayız. Acaba ona oynanan bir oyun mu bu, arkasındayız" diye konuştu.



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