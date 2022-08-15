Tarım Kredi Kooperatifi'nden eli boş çıkan yurttaş: Acaba ona oynanan bir oyun mu bu, arkasındayız
İstanbul'da bir Tarım Kredi Kooperatif marketinden eli boş çıkan ve asgari ücretle çalışan işçi olduğunu ifade eden yurttaş, indirim olmadığını belirterek, "Mağdur olduk. Cumhurbaşkanımıza güveniyorduk, hala da güveniyoruz arkasındayız. Acaba ona oynanan bir oyun mu bu, arkasındayız" dedi.
İstanbul'da bir Tarım Kredi Kooperatif marketinden eli boş çıkan ve asgari ücretle çalışan işçi olduğunu ifade eden yurttaş, indirim olmadığını belirterek, "Mağdur olduk. Cumhurbaşkanımıza güveniyorduk, hala da güveniyoruz arkasındayız. Acaba ona oynanan bir oyun mu bu, arkasındayız" diye konuştu.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, fiyatların düşürülmesi için geçtiğimiz günlerde Tarım Kredi Kooperatiflerine talimat vermişti. Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nin bin 400 mağazasında 30'dan fazla tüketim maddesinde indirimli satışların bugün başlaması bekleniyordu ama ürünlerde indirim yerine zam yapıldığı görüldü.
İstanbul'da bir Tarım Kredi Kooperatif marketinden eli boş çıkan ve asgari ücretle çalışan işçi olduğunu ifade eden bir yurttaş Halk TV'ye açıklamalarda bulundu.
"HALA DA GÜVENİYORUZ"
Yemek arasından koşturarak alışveriş yapmak için geldiğini belirten yurttaş, "Dün zincir marketlerden birinden çay aldım. Çayın fiyatı 72.5 liraydı. Buraya geldim çayın fiyatı 76.25 lira. Şekerde indirim var dediler şeker yok. Ayçiçek yağı ve zeytinyağında herhangi bir indirim yok yani 1 lira, 1.5 lira fark ediyor. Markası belli değil. Güvenilir mi güvenilmez mi onu da bilmiyoruz. Mağdur olduk. Cumhurbaşkanımıza güveniyorduk, hala da güveniyoruz arkasındayız. Acaba ona oynanan bir oyun mu bu, arkasındayız" ifadelerini kullandı.
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