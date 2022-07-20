Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan ‘çayır tırtılı’ açıklaması: Rekolte kaybı olmayacak

20 Temmuz 2022 Çarşamba, 04:00

Cumhuriyet, dün yayımladığı “Ayçiçeğinde tırtıl krizi” başlıklı haberle, Trakya bölgesindeki ayçiçeği tarlalarında “çayır tırtılı” istilasına dikkat çekti. Uzmanlar, ayçiçeği tarlalarını etkisi altına alan zararlının ortaya çıkma gerekçesinin “tarımsal ilaç fiyatlarındaki yüksek artış ve buna bağlı olarak yeterince ilaçlama yapılamaması olduğuna” dikkati çekerken, yaşanacak rekolte kaybının da yağ fiyatlarında artışa neden olacağını vurguladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Sosyal medyadan yapılan açıklamada, çayır tırtılına karşı yer aletleri ve İHA’larla etkin bir mücadele yürütüldüğü ifade edildi.

ÖNGÖRÜ 2.5 MİLYON TON

Açıklamada, Tekirdağ, Konya, Edirne, Kırklareli ve Adana başta olmak üzere ülke genelinde 61 ilde ayçiçeği yetiştiriciliği yapıldığı belirtilerek, “Sınırlı alanlarda görülen ‘Çayır Tırtılı Zararlısı’ kaynaklı önemli bir rekolte kaybı beklenmemektedir. Ayçiçeğinde bir önceki yıla göre yüzde 6 üretim artışı ile 2 milyon 550 bin ton rekolte öngörülmektedir” denildi.

