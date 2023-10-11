Tel Aviv'den kalkan son uçaklar İstanbul'a indi: Türkiye'de olmak güzel, bunun için minnettarız....
Tel Aviv'den kalkan son uçaklar İstanbul'a indi
Türk Hava Yolları'nın, İsrail'e yapılan uçuşları durdurma kararının ardından Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'ndan kalkan THY'ye ait iki uçak İstanbul'a indi. İsrailli yolcular arasında kadın ve çocuklu ailelerin çoğunlukta olması dikkat çekti. Ayrıca turistik bir seyahat için İsrail'de bulunan Arjantinli bir turist grubu da aktarmalı olarak ülkelerine dönmek için İstanbul'a gelen yolcular arasında yer aldı.
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