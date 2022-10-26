Tokat'ta 2 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı
Tokat'ta 2 kişinin yaralandığı trafik kazası bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgiye göre kaza; Yeşilyurt kara yolu Yancı Köprüsü mevkiinde meydana geldi. A. S. yönetimindeki 66 LL 507 plakalı otomobil, akaryakıt istasyonuna giriş yapmak isteyen Ş. Ö. idaresindeki 60 HY 107 plakalı traktöre çarptı.
Kazada yaralanan iki araç sürücüsü ambulansla Yeşilyurt Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kaza anı ise bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasın anbean yansıdı.
Video Haberler
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- Yardımına Belediye ekipleri yetişti
- Karpuz tarlasında çalışarak dünya şampiyonu oldu
- 'Kuzular firarda'
- Tescilli sarıulak zeytini bahçede 20 lira
- Güneş Tutulmasını işte böyle izledi
- Tamire alınan telefonun bataryası patladı
- 90'lık gelin ile 77'lik damat nikah masasında
- Bulgurların lezzetin buradan geliyor
- Görenlerin ilgi odağı oldu
En Çok Okunan Haberler
-
- Nebati'nin skandal sözleri gündem oldu
- 'Kötü haberi veriyorum...'
- Konuşmasındaki gizemli ses gündem oldu
- Ece Üner'in mikrofonu tuvalete giderken açık kaldı
- Bahçeli bombaladı, AKP suspus!
- Şebnem Korur Fincancı gözaltına alındı
- AKP'li Mahir Ünal için harekete geçildi
- Projeler 500 milyar TL yuttu
- AKP'nin tütün ve alkole yönelik teklifi Meclis'ten geçti
- 'O senin kapasite problemin'