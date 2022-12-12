Toros Dağları'ndan alıç topluyorlar
Mersin'in Silifke ilçesinde, Toros Dağları'nda kendiliğinden yetişen alıç meyvesi, bölge halkı tarafından toplanıyor. İlçe merkezine 10 kilometre uzaklıkta bulunan dağlık alanlara çıkarak alıç toplayanlar, meyveyi çiğ olarak, marmelat şeklinde veya sirkesini yaparak tüketiyor.
Genellikle dağlık alanlarda kendiliğinden yetişen doğal meyve türleri halktan ilgi görüyor. Başta alıç meyvesi olmak üzere, kuşburnu ve sandal çileği gibi doğal yetişen ürünler olgunlaşıyor. İlçede vatandaşlar, Mara Mahallesi Hotamis mevkinden yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulunan dağlık alanlarda alıç topluyor. Toplanan alıç meyvesi, tercihe göre çiğ olarak, marmelat şeklinde veya sirkesi yapılarak tüketiliyor. Özellikle sirkesi, bağışıklık sistemini destekleyici özelliğiyle son yıllarda sıklıkla tercih ediliyor. Ticaretini yapanlar da dağlardan topladığı alıçları, kent meydanında meraklıları ile buluşturuyor.
'TALEP YOĞUN'
Ailesi ve yakınlarıyla beraber alıç toplamaya çıkan Bekir Kaya, "Bu meyveyi gelip toplayan çok insan var. Dağda kendiliğinden yetiştiği için yoğun talep alıyor. Bunu bazı kişiler meyve olarak tüketiyor. Bazı insanlar ise sirke yapıyor ve bu meyvenin kalbe iyi geldiğini söylüyorlar” diye konuştu.
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