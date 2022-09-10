Turistler deniz kaplumbağalarının yuvadan çıkışını heyecanla izledi
Antalya'nın Kemer ilçesine bağlı Çıralı Sahili'nde caretta caretta yavrularının denizle buluşması devam ediyor. Sahilde yuvasından çıkamayan 18 yavru caretta carettanın hayata tutunma çabasını turistler düzenlenen etkinlikle heyecanla izledi.
Dünya Doğayı Koruma Birliği'nin (IUCN) kırmızı listesinde bulunan nesli tükenme tehlikesindeki deniz kaplumbağalarının önemli yuvalama alanlarından Çıralı'da yavrular denizle buluşması devam ediyor.
11 Temmuz'dan itibaren takip edilen ve yavru çıkışının tamamlandığı yuvalar kontrol amaçlı açılıyor. Plajda bu sezon belirlenen 103 yuvadan 94'üncüsü kontrollü olarak açıldı.
Çıralı Kıyı Koruma Koordinasyonu Komisyonu Başkanı Erdal Elginöz'ün Türkçe ve İngilizce bilgilendirme yapmasının ardından, Kaymakam Hüseyin Çam ve Binbaşı Ramazan Ergel'in de yardımıyla, yuva açıldı.
64 yumurta bulunan yuvadan 42 deniz kaplumbağasının gece saatlerinde denizle buluştuğu tespit edildi. Kalan 18 caretta caretta yuvadan çıkarıldı.
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