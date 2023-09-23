Türkiye’nin ilk rap müzikalı: Otomatik Portakal! Erdal Beşikçioğlu ile Şanıser anlattı…
Türkiye’nin ilk rap müzikalı
Türkiye’nin ilk rap müzikalı: Otomatik Portakal! Erdal Beşikçioğlu ile Şanıser anlattı…
Video Haberler
- Türkiye’nin ilk rap müzikalı
- Aracı kurşunlanan CHP’li Yeşil Cumhuriyet’e konuştu
- Güzellik kraliçesi adayları Antalya'da!
- İstanbul bu yıl susuzluk yaşacak mı?
- Eczacılıktan Çağdaş Yaşam'a soluksuz eylemcilik!
- Ergen akbabanın uçma öncesi kanat egzersizi kamerada
- CHP’li Bakan’dan İçişleri Bakanına çağrı
- Halka arz yatırımcıları dikkat!
- Eğitimcilerden iktidara 'laik eğitim' tepkisi
- CHP'den dikkat çeken 'Ebrar Karakurt' önergesi!
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Her an 7 büyüklüğünde...'
- Telefona gelen link...
- Sınıf geçmede yeni düzenleme! O dersi 70 olmayan kalacak
- İmam Ahmet Gür hakkında yeni gelişme!
- Eyüpspor, durdurulamıyor!
- Yargıdan 'Ali Erbaş' kararı!
- Ünlü oyuncu Murat Ünalmış evlendi
- CHP İstanbul'da ilk aday belli oldu
- Soylu için bir tasfiye kararı daha!
- Erdoğan'ın acı günü