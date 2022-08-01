TZOB Başkanı Bayraktar: 'En fazla yüzde 766,5 ile elmada görüldü'
Üretici ile market arasındaki fiyat farkı büyüyor. Temmuz ayında üretici ile market arasındaki en yüksek fiyat farkı yüzde 766 ile elmada görüldü.
Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, temmuz ayında üretici ile market arasındaki fiyat farklılıklarını ve girdi fiyatlarını yaptığı görüntülü basın açıklamasında değerlendirdi.
Video Haberler
- Her gün bakımevine gelen 'tilkiyi' besliyor
- Son 24 yılın zirvesi bekleniyor
- Sokakta tanımadığı kadına yumruk atıp, dişlerini kırdı!
- Beşiktaş'ın eski yıldızı gazeteciye saldırdı!
- Üretici ve market fiyat farkı yüzde 766!
- Edirne'yi yaz ortasında sel vurdu
- Yol kenarında bulundu; kendini vurduğunu iddia etti
- 'Uzun mesafeyi' beğenmeyip, çocuklu aileyi taksiden indi
- Ünlü oyuncudan sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama
- Kartal'da çekçekli arabayla şemsiye hırsızlığı kamerada
En Çok Okunan Haberler
-
- Kavcıoğlu’ndan ‘kayıtdışı para’ çıkışı
- Erdoğan için harekete geçtiler
- Peker'den art arda 'Perinçek' paylaşımları
- En tepede FETÖ skandalı
- 'Televizyon arızalı' dediler, içinden çıkan şoke etti
- '2023 seçimleri dün Ordu'da tamamlandı'
- TRT programına diş hekimi ayarı!
- Kuzey Marmara'da can pazarı
- Eski AKP'li Ethem Sancak'ın yeni partisi belli oldu
- 'Bu olasılık düşünülmeliydi...'