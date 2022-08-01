TZOB Başkanı Bayraktar: 'En fazla yüzde 766,5 ile elmada görüldü'

01 Ağustos 2022 Pazartesi, 11:00

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, temmuz ayında üretici ile market arasındaki fiyat farklılıklarını ve girdi fiyatlarını yaptığı görüntülü basın açıklamasında değerlendirdi.

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