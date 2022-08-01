TZOB Başkanı Bayraktar: 'En fazla yüzde 766,5 ile elmada görüldü'

Abone Ol google-news

Üretici ile market arasındaki fiyat farkı büyüyor. Temmuz ayında üretici ile market arasındaki en yüksek fiyat farkı yüzde 766 ile elmada görüldü.

İHA
01 Ağustos 2022 Pazartesi, 11:00

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, temmuz ayında üretici ile market arasındaki fiyat farklılıklarını ve girdi fiyatlarını yaptığı görüntülü basın açıklamasında değerlendirdi.

Haberin Devamı

Üretici fiyat endeksi Üretici üretici ile market arasındaki fiyat

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler